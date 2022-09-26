В Омске начал работу центр по помощи ошибочно мобилизованным

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в Омске на базе отделения «Народного фронта» был открыт центр помощи тем, кого ошибочно призвали на службу во время частичной мобилизации. Он также занимается проблемами организации быта мобилизованных.

Обратиться омичи в центр, созданный на базе регионального отделение «Народного фронта», могут по адресу - проспект Карла Маркса, дом 4, офис 223. Связаться с ним также можно и по телефону 31-88-00 (звонки принимают - с 9:00 до 18:00), а также через группы социальных сетях- во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

- Мобилизация – это не только требование закона, но и сегодняшнего дня. Любые нарушения закона и халатность в этом вопросе недопустимы, - отметили в «Народном фронте».

Напомним, ранее в Омской области заработала круглосуточная «горячая линия» по вопросам, связанным с частичной мобилизацией. Обратиться все омичи могут по телефону - 122.