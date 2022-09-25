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Происшествия25 сентября 2022 7:43

Целую неделю омичи задыхаются по вечерам от дыма на территории города

Активисты призывают обрывать телефоны надзорные органы
Виктория КОВЕРНЕВА
Экологическая обстановка в городе накаляется.

Экологическая обстановка в городе накаляется.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

От дыма на территории города задыхаются по вечерам целую неделю жители Омска. Свои возмущения они публикуют в группе «Дыши, Омск» во Вконтакте и звонят в центр экомониторинга.

Правда, обращения в надзорные органы, по словам горожан, не дают должного эффекта. Чиновники по-прежнему не в курсе, что творится в городе.

- Позвонила на горячую линию мэрии... Не-а, не в курсе что происходит. Дым, гарь - серьёзно? Позвоните, говорят, пожарникам, - пишет Екатерина Попова.

Отметим, что на протяжении недели по вечерам Омск окутан горючей дымкой. Белая пелена с привкусом гари затягивает город до самого утра.