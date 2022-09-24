В Омске ищут подрядчика, который достроит корпус ОмГУ у метромоста

Фото: «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского» во «ВКонтакте».

Накануне в Омске приступили к поискам подрядчика, который достроит главный корпус ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. Долгострой расположен по адресу улица Фрунзе,6 возле метромоста. Соответствующий лот появился на портале госзакупок. Начальная цена контракта - 151,4 миллиона рублей.

Подрядчик должен будет выполнить работы по монтажу и запуску в эскплуатцию систем отопления и кондиционирования воздуха, а также противопожарной системы безопасности. Кроме того, он должен будет провести работы по замене кровли и отделке помещений.

Согласно условиям контракт, все работы должны быть завершены не позднее 20 декабря 2023 года.

Напомним, строительство главного корпуса Омского госуниверситета начали почти 20 лет назад - в 2005 году. За эти годы на его возведение было потрачено около 1 миллиарда рублей.