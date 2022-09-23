Правительство не планирует отменять торжества в честь 200-летия Омской области

Мероприятие запланировано на 1 октября. Место проведения пока выбирается. Фото: Андрей Михайлов

Торжества в честь 200-летия Омской области пока отменять региональное правительство не планирует. Об этом РИА «ОмскИнформ» заявила пресс-секретарь губернатора Елизавета Канева.

– Пока вопрос об отмене торжеств к 200-летию Омской области не стоит. Не исключаю, что это будет обсуждаться. Если будет принято соответствующее решение, мы уведомим омичей, – уточнила пресс-секретарь главы региона .

Напомним, что гулянья запланированы на 1 октября. Пока из программы исключили только салют. Выступление группы «Любэ» еще остается в силе. Однако в других регионах все массовые мероприятия в связи со спецоперацией на Украине отменены.