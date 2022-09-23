В Омской области приняли законопроект, который позволит привлечь инвесторов

Налоговые льготы инвесторам будет предоставлены только на период действия концессионных соглашений Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Накануне депутаты Заксобрание Омской области приняли законопроект, который поможет привлечь инвесторов в регион. Об этом сообщили в пресс-службе минэкономики.

- Закон направлен на создание благоприятных налоговых условий для ведения инвестиционной деятельности на принципах государственно-частного партнерства. Освобождаются от уплаты налога на имущество организации по новым объектам, создаваемым в рамках концессионных соглашений, - рассказала министр экономики Омской области Анна Негодуйко.

Не платить налог на имущество смогут инвесторы, стоимость объектов которых не менее 300 миллионов рублей. Освобождение его уплаты будет предоставлено только на период действия концессионных соглашений.

В минэкономики подчеркнули, что данная мера поможет привлечь инвестиции на сумму около 40 миллиардов рублей и создать около 400 рабочих мест в регионе.