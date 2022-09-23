ВТБ запустил депозиты в юанях для бизнеса

Корпоративные клиенты получили возможность размещения депозитов и неснижаемых остатков на счете в китайских юанях, сообщила пресс-служба банка. Предложение станет альтернативой депозитам в других иностранных валютах и позволит предпринимателям диверсифицировать свой портфель.

В банке отмечают, что на фоне дедолларизации российской экономики юань становится все более привлекательным активом для юридических лиц. Многие клиенты перестраивают логистические и товарные цепочки, растёт экспорт и импорт, в расчётах российские компании и их китайские контрагенты постепенно переходят на национальные валюты.

«Мы отмечаем стабильный рост показателей по привлечению средств клиентов среднего и малого бизнеса. С начала года портфель ВТБ в этом сегменте вырос на 10% и достиг 2,18 трлн рублей. Учитывая интересы наших клиентов на Востоке и рост значения юаня на рынке, мы рассчитываем, что это предложение будет востребовано и поможет бизнесу в развитии деловых отношений и реализации проектов», − прокомментировал Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

Банк ВТБ (ПАО)

По данным пресс-службы.