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Общество23 сентября 2022 8:38

Маршрутки №225, 30 и 511 исчезли с улиц Омска

Работа перевозчиков на этих направлениях прекращена
Виктория КОВЕРНЕВА
В Омске продолжается внедрение новой транспортной системы.

В Омске продолжается внедрение новой транспортной системы.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

С улиц Омска исчезли маршрутки №225, 30 и 511. Об этом сообщает телеграм-канал «Комнатный урбанист».

Как ранее предупреждали чиновники, из-за нехватки подвижного состава контракты на обеспечение пассажирских перевозок с частниками будут расторгаться.

Таким образом, жители микрорайон Рябиновка теперь не смогут добраться до Меги, им остается лишь три направления – это № 409, 54 и 99. А вот отмененный 30Н не скажется на транспортном снабжении Армейского поселка, так как там действует маршрут 30Р.