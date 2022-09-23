Маршрутки №225, 30 и 511 исчезли с улиц Омска

В Омске продолжается внедрение новой транспортной системы. Фото: пресс-служба администрации города Омска

С улиц Омска исчезли маршрутки №225, 30 и 511. Об этом сообщает телеграм-канал «Комнатный урбанист».

Как ранее предупреждали чиновники, из-за нехватки подвижного состава контракты на обеспечение пассажирских перевозок с частниками будут расторгаться.

Таким образом, жители микрорайон Рябиновка теперь не смогут добраться до Меги, им остается лишь три направления – это № 409, 54 и 99. А вот отмененный 30Н не скажется на транспортном снабжении Армейского поселка, так как там действует маршрут 30Р.