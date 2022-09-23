В Омске под суд пойдут сотрудники ЧОПа, уклонявшиеся от налогов

В пяти офисах и по месту жительства подозреваемых прошли обыски Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне СУ СК России по Омской области завел уголовное дело в отношении сотрудников компания ООО «СОБ «Коршак» статье «Уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как считает следствие, в период с 2017 по 2018 годы подозреваемые не предоставляли необходимые налоговые декларации, тем сама уклонились от уплаты налогов на сумму в размере около 39 миллионов рублей.

Отметим, компания оказывает услуги по охране.

Следователи провели обыски в пяти офисах компании и по месту жительства подозреваемых. В их ходе была изъята финансовая и бухгалтерская документация. Кроме того, в настоящее время сотрудники ведомства проводят допросы свидетелей, а также иные следственные действия, чтобы установить всех обстоятельств совершенного преступления.