На льду новой «G-Drive Арены» прошел тестовый матч «Омских ястребов»

Фото: пресс-служба ХК «Авангард».

Накануне на «G-Drive Арене» прошел первый тестовый матч МХЛ. На льду нового стадиона «Омские ястребы» встретились с «Сибирскими снайперами». Игра закончилась со счетом 2:7 в пользу новосибирцев.

На тестовый матч смогли попасть и зрители. Правда, их число было ограничена. Увидеть первую игру МХЛ на льду арены смогли омичи, у которых есть абонементы на матчи «Авангарда». Их обладателей собралось на стадионе около одной тысячи. Кроме зрителей на игру МХЛ пришел и ранее приехавший в Омск Боб Хартли.

Напомним, официальное открытие «G-Drive Арены» запланировано на 1 октября в день празднования 200-летия Омской области.