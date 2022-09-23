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Спорт23 сентября 2022 8:04

На льду новой «G-Drive Арены» прошел тестовый матч «Омских ястребов»

Омичи встретились с новосибирскими «Сибирскими снайперами»
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: пресс-служба ХК «Авангард».

Фото: пресс-служба ХК «Авангард».

Накануне на «G-Drive Арене» прошел первый тестовый матч МХЛ. На льду нового стадиона «Омские ястребы» встретились с «Сибирскими снайперами». Игра закончилась со счетом 2:7 в пользу новосибирцев.

На тестовый матч смогли попасть и зрители. Правда, их число было ограничена. Увидеть первую игру МХЛ на льду арены смогли омичи, у которых есть абонементы на матчи «Авангарда». Их обладателей собралось на стадионе около одной тысячи. Кроме зрителей на игру МХЛ пришел и ранее приехавший в Омск Боб Хартли.

Напомним, официальное открытие «G-Drive Арены» запланировано на 1 октября в день празднования 200-летия Омской области.