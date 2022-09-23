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Общество23 сентября 2022 7:54

Бурков призвал доносить до людей достоверную информацию о частичной мобилизации

Глава региона встретился с руководителями районов и городов
Виктория КОВЕРНЕВА
Фото: телеграм-канал Александра Буркова

Фото: телеграм-канал Александра Буркова

Александр Бурков в ходе совещания с главами районов и городов Омской области высказался по поводу омичей, которые решили скрыться от частичной мобилизации. Об этом он рассказала в телеграм-канале.

– Тех же, кто ищет варианты переждать или отсидеться за границей, хочу попросить одуматься. Даже представить себе не могу, чтобы в 1941 году перед лицом наступающих фашистов советские люди начали бежать из страны – оставлять женщин, детей и беспомощных стариков. Если бы они так поступили, не было бы нашей великой страны и нас с вами! С тех пор ничего не изменилось. Объединенный Запад сделает все, чтобы стереть нас с лица земли, – отметил Бурков.

Глава региона пристыдил представителей мужского пола, которые уже уехали за кордон. Он недоумевает, как по возвращении они будут смотреть в глаза родственникам.