Омская прокуратура нашла ряд нарушений в соцучреждениях города

В учреждениях информация не были продублированы шрифтом Брайля знаки и стенды с информацией Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне омская прокуратура проверила соблюдение прав социально незащищенных категорий граждан - несовершеннолетних, лиц с ограниченными возможностями и престарелых - в социальных учреждения города. В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства выявили ряд нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

При проверке на указанных объектах выяснилось, что они не в полной мере доступны для маломобильных людей, так как в учреждениях отсутствует дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации рельефно-точечным шрифтом Брайля. Также оказалось, что в местах проверки нет тактильно-контрастных наземных указателей.

Прокуроры отметили и наличие правовых недостатков в заключение договоров с незащищенным категориями населения.

- Органами прокуратуры города Омска руководителям учреждений внесены 10 представлений об устранении нарушений федерального законодательства, вынесены 2 постановления о заведении дела об административном правонарушении, в суд направлено 1 исковое заявление, - сообщили в ведомстве.

В настоящее время прокуратура контролирует устранение выявленных нарушений.