В Омской области целая деревня сидит без воды и отопления

Отопительный сезон не могут начать из-за отсутствия воды в системе. Фото: Андрей АБРАМОВ

Накануне жители села Новоягодное в Знаменском районе пожаловались на отсутствие в воды и отопления в населенном пункте. Соответствующий пост с криком о помощи появился в паблике «Инцидент Омск» в социальной сети «ВКонтакте».

- Нет воды! Село находится в тайге за Иртышом. Дороги разбиты, нет сотовой связи. Вообще никакой, ни технической, ни питьевой воды в посёлке нет. В магазинах нет бутилированной воды. Жители вынуждены набирать воду в полевых условиях. Школа, детский сад, здание больницы, администрация не могут начать отопительный сезон из-за отсутствия воды в системе, - написал автора поста.

По словам жителей села, в скважине появился ил, поэтому вода стала непригодной для питья. Подтвердили это и приезжавшие на место рабочие.