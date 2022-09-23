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Общество23 сентября 2022 6:50

В Омске жители ЛДНР могут проголосовать на референдуме за их вхождение в состав России

Для них специально организован избирательный участок в Региональном центре по связям с общественностью
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Отдать свой голос можно с 23 по 27 сентября

Отдать свой голос можно с 23 по 27 сентября

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне стало известно, что жители Донецкой и Луганской народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, находящие сейчас в Омской области, смогут проголосовать за вхождение указанных регионов в состав Российской Федерации на специально организованных участках.

Отдать свой голос находящиеся на территории региона жители указанных территорий смогут в помещении для голосования, которое расположенное в Региональном центре по связям с общественностью по адресу улица Красный Путь, дом 9, 1 этаж.

Сделать это можно с 23 по 26 сентября с 10:00 до 18:00, а также 27 сентября с 10:00 до 16:00 часов.