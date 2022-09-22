Бурков предложил омичам проголосовать за место, где отпразднуют 200-летие региона

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Накануне Александр Бурков в своем телеграм-канале создал опрос, по результатам которого выберут место проведения Фестиваля 200-летия Омской области.

По словам главы региона, причиной для создания опроса стали многочисленные обращение омичей с просьбой провести празднования 200-летия Омской области 1 октября на Любинском проспекте, а не на запланированном ранее месте - на площади у ТЦ «Континент».

- Многие привыкли, что все большие и важные праздники традиционно проходят в центре. В то же время из-за перекрытий водители жаловались на пробки. Собственно поэтому мы и подумали, что удобнее всем будет именно у «Континента». Считаю, будет справедливо, если окончательное решение о месте проведения Дня Омской области примете именно вы, - написал Александр Бурков.

Проголосовать омичи смогут в телеграм-канале губернатора до 5 часов вечера пятницы.

Отметим, в опросе два варианта ответа. Первый - площадь у «Континента». Второй - Соборная площадь и Любинский проспект. На момент написания этого текста голосовании приняли участие около 1,2 тысяч человек. Сейчас лидирует второй вариант - 51%.