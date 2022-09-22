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Общество22 сентября 2022 13:30

Два омских ресторана вошли в список лучших заведений Сибири в 2022 году

Всего в шорт-листе 50 заведений из 8 регионов
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Еще 15 омских заведений попали в лонг-лист

Еще 15 омских заведений попали в лонг-лист

Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне эксперты национальной премии WHERETOEAT опубликовали список 50 лучших заведений Сибири за 2022 году.

В шорт-лист 50 вошли заведений из восьми регионов Сибири. В него также попали и два омских ресторана - «Осип Терлеев» и «Рамен с уткой». Кроме того, в лонг-листе оказались сразу 15 ресторанов нашего города.

Отметим, больше всего в списке заведений из Новосибирска и Красноярска - 16 и 15 соответственно.

Итоговые списки будет сформированы только после того, как объявят результаты тайного голосования, в котором примут участие эксперты в ресторанном, гостиничном, а также винном бизнесе.

Напомним, в 2021 году омский ресторан «Рамен с уткой» попадал в шорт-лист национальной премии.