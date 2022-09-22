В Омске устанавливают виновника аварии на проспекте Карла Маркса

Мужчин доставили в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в понедельник на проспекте Карла Маркса в районе ТЦ «Каскада» произошло ДТП.

О нем сообщили в пресс-службе ведомства.

Госавтоинспекторы, прибывшие на место аварии, установили, что 49-летний водитель автомобиля «Датсун», двигаясь по проспекту Карла Маркса со стороны улицы Котовского, в района дома № 34 при повороте налево не предоставил преимущество в движении 38-летнему омичу на мотоцикле «Сузуки». Мотоциклист пытался избежать столкновения, в результате чего врезался в стоящий автомобиль «Лексус».

За «Маздой-3» двигался 33-летний мужчина на мотоцикле «Виктори Хаммер». Он, желая избежать столкновения, попытался затормозить, но ему не удалось справиться с управлением. В результате байк опрокинулся и врезался в припаркованную «Мазду СХ-9».

- В ДТП пострадали два мотоциклиста - 38-летний и 33-летний мужчины. Их с травмами доставили в городскую больницу №1. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, чтобы установить виновника аварии, - прокомментировали «КП-Омск» в пресс-службе Госавтоинспекции.