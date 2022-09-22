В Омске завели уголовное дело на двух женщин за фиктивную прописку иностранцев

Нарушительниц выявили полицейские в ходе мероприятия «Нелегальный мигрант». Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Накануне полицейские провели мероприятие «Нелегальный мигрант», в ходе которого они обнаружили на территории Омска 47 иностранцев, нарушающих миграционное законодательство. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Правоохранители в ходе мероприятий выявили пять иностранцев, незаконно находящихся на территории региона. Одному жителю сопредельного государства выписали административный штраф. Мужчине также грозит депортация с территории Российской Федерации.

В ходе мероприятия полицейский также завели уголовное дело на двух омичек по статье «Фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации». Предприимчивые женщины ставили на учет по месту прибывания в своих квартирах мигрантов. Так, первая - 62-летняя омичка - прописала у себя 10 граждан Азербайджана. Ее 40-летняя «коллега» поступила аналогично, прописав у себя граждан Казахстана.

Сотрудники полиции также выявили пять случаев заключения фиктивных браков между иностранцами и гражданами России, а также фиктивного отцовства.