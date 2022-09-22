Судьба омского депутата Анны Степаненко может решиться до 5 октября

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До 5 октября может решиться судьба омского депутата Анны Степаненко. Об этом сообщает РИА «ОмскИнформ».

Издание пришло к такому выводу после комментария председателя Горсовета Владимира Корбута, который сообщил, что до следующего пленарного заседания будут сформирована комиссия по этике и комитеты.

- Состав комиссии по этике мы сформируем тогда же, когда и комитеты Горсовета – до 5 октября, - сообщил Владимир Корбут.

Напомним, история с дебошем избранного муниципального депутат Анны Степаненко попала в федеральную повестку. Доложить о ситуации потребовал глава МК России Александр Бастрыкин.