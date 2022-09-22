В Омской области завезли 30 тысяч насадок для вакцинации «Спутником V» через нос

Вакцинироваться по-новому будет уже в понедельник Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне в Омске прошело заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом. На нем чиновники приняли несколько решений в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе.

По итогам оперштаба стало известно, что Омская область закупила 30 тысяч насадок для интерназальной вакцинации. Таким образом, теперь омичи смогут привиться «Спутником V» через нос. В настоящее время насадки распределяют между медицинскими учреждениями региона. Вакцинироваться по-новому можно будет уже со следующего понедельника, 26 сентября.

Напомним, на заседание оперштаба было принято решение продлить режим повышенной готовности до 31 октября и сохранить введенные ограничительные меры.