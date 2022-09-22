Омские студенты хотят сразу получать не меньше 35 тысяч рублей

По-прежнему больше всех хотят получать топ-менеджеры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Не меньше 35 тысяч рублей хотят сразу получать омские студенты и молодые специалисты. К такому выводу пришли аналитики hh.ru.

- По итогам августа средняя ожидаемая зарплата в Омской области составила 41 246 рублей, за год она выросла на 5%, - пишут статисты.

На 19% больше хотят получать специалисты из сфер спортивных клубов, фитнес-центров, салонов красоты. Их запросы в августе выросли до 40 277 рублей.

На 18%, или до 35 360 тысяч рублей, увеличились требования студентов и молодых специалистов. На третьем месте с 15% ростом до 56 434 рублей представители высшего менеджмента.

Самые высокие зарплаты в регионе остались у топ-менеджеров и управленцев - 56 434 рубля, строителей - 54 693 рубля и специалистов по закупкам - 50 328 рублей.