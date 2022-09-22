Режим повышенной готовности на территории Омской области продлен до 31 октября

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Стали известны итоги заседания оперштаба по коронавирусу, который прошел сегодня днем, 22 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Омской области.

Так, оперштаб принял решение продлить режим повышенной готовности до 31 октября, сохранить все ограничительные меры, действующие на территории региона, продолжить информирование населения о необходимости вакцинации, в том числе повторной, а также о соблюдении профилактических мер.

- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Омской области стабилизируется: количество заболевших и выздоровевших у нас практически сравнялось. Но расслабляться не стоит - впереди сезон ОРВИ. Важно продолжать вакцинацию и ревакцинацию, тем более сейчас с помощью интраназального способа защититься от коронавируса будет ещё проще,- отметил глава оперштаб, губернатор Александр Бурков.

Как рассказал министр здравоохранения региона Александр Мураховский, у жителей области теперь появилась возможность применять вакцину от коронавируса назально. Накануне в Омск поступило 30 тысяч насадок для применения вакцины «Спутник V» через нос.

Сейчас их распределяют по городским и районным больницам. Привиться новым видом вакцины смогут с понедельника.

Отметим, оперштаб также разрешил провести празднование 200-летия Омской области, которое должно состоятся 1 октября на площади у торгового центра «Континента» на Левобережье. Участникам и гостям праздника рекомендуют надевать маски.