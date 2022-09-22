Омичи смогут улететь в 12 городов страны по низким ценам

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Жители Омска могут улететь в несколько городов России на субсидированных рейсах четырех авиакомпаний - «Азимут», «Ред Вингс», «ЮВТ Аэро» и «Ютэйр». Об этом рассказали в пресс-службе минтранспорта.

Так, на самолетах авиакомпании «Азимут» омичи могут улететь каждую неделю по средам и четвергам в Уфу.

На воздушных суднах «Ред Вингс» жители региона могут отправиться в три города России - Екатеринбург (по вторникам, субботам, воскресеньям), Казань (по вторникам, четвергам, субботам), Минеральные Воды (по понедельникам и пятницам).

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» выполняет еженедельно пять прямых рейсов из Омска по следующим направления - Абакан (по четвергам, пятницам, воскресеньям), Барнаул (по понедельникам, четвергам и субботам), Иркутск (по средам, пятницам и воскресеньям), Челябинск (по четвергам и воскресеньям).

На самолетах авиакомпании «ЮТэйр» омичи могут улететь в 4 города России - Кемерово (по вторникам и субботам), Новокузнецк (по понедельникам и средам), Тюмень (по понедельникам, средам и субботам).

Цены на билеты по рейсы по этим направлениям чрезвычайно низкие благодаря субсидиям, которые выделяют авиаперевозчикам из регионального бюджета.