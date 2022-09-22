Омский регоператор по вывозу мусора объявил об ограничении приема потребителей

Фото: ООО "Магнит"

В пресс-службе компании сообщили, что в пятницу, 23 сентября с 12.00 региональный оператор Омской области по обращению с ТКО будет закрыт для приёма посетителей.

Компания будет работать в обычном режиме, однако приём граждан, а также обращений, заявлений 23 сентября 2022 года после 12.00 производиться не будет. Ограничение приема потребителей объявлено в связи с проведением технических работ.

Офис регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Магнит» расположен по адресу: Декабристов, 45/1.