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Общество22 сентября 2022 7:02

Омский регоператор по вывозу мусора объявил об ограничении приема потребителей

В пятницу, 23 сентября, по техническим причинам, прием посетителей в офисе регионального оператора «Магнит», по адресу: ул. Декабристов 45/1 будет вестись до 12.00.
Фото: ООО "Магнит"

Фото: ООО "Магнит"

В пресс-службе компании сообщили, что в пятницу, 23 сентября с 12.00 региональный оператор Омской области по обращению с ТКО будет закрыт для приёма посетителей.

Компания будет работать в обычном режиме, однако приём граждан, а также обращений, заявлений 23 сентября 2022 года после 12.00 производиться не будет. Ограничение приема потребителей объявлено в связи с проведением технических работ.

Офис регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Магнит» расположен по адресу: Декабристов, 45/1.