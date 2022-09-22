Омской школьнице за дискредитацию вооруженных сил грозит штраф в 30 тысяч рублей

Суд установил, что нет оснований для отмены штрафа в 30 тысяч рублей, который назначили школьнице. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в пресс-службе Омского областного суда сообщили, что апелляцию школьницы, оштрафованной на 30 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации, отклонили.

Как рассказала в ведомстве, омичка обжаловала постановление в Ленинском районный суде, который установил, что ночь в мае этого года она написала черной краски надписи, дискредитирующие ВС РФ, у железнодорожного переезда, на фасад жилого дома и остановке.

Суд первой инстанции согласился с комиссией по делам несовершеннолетних и оставил штраф в силе. Тогда омичка подала апелляцию в Омский областной суд.

Школьница настаивает, что она противоправных действий не совершала и ВС РФ не дискредитировала. Она считает, что было нарушено ее право на выражение личного мнения.

В пресс-службе коллегия облсуда отметили, что нет оснований для отмены штрафа в 30 тысяч рублей, который назначили школьнице.

Напомним, первый штраф за дискредитацию ВС РФ выписали в Омске в марте этого года.