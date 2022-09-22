На месте пустыря за омским цирком создадут парк с фруктовым садом

В саду высадят 10 сортов яблонь и 5 сортов груш. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне стало известно ,что рядом с омским цирком создадут небольшой парк с фруктово-ягодным садом в рамках всероссийской акции «Зеленая Россия». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Как рассказали в цирке, высадку плодовых деревьев начнут уже сегодня в 16:00. Сад появится на месте бывшей свалки, где складировали строительный мусор.

Работники цирка высадят 50 деревьев и кустарников, которую образуют рябиновую аллею и сад из 10 сортов яблонь и 5 сортов груши. Каждом из них будет присвоено имя известных омичей и цирковых артистов.

- Нам очень хочется возвратить нашему городу статус «Города-Сада» и чтобы все наши гости, побывав на представлении, могли отдохнуть в настоящем фруктовом саду, - рассказал директор цирка Виталий Доля.

Напомним, на протяжении шести лет пустырь, огражденный металлическим забором и заваленный мусором, портил вид цирка. В этом месяце после завершения генеральной уборки руководство цирка приняла разбить на месте него небольшой парк.