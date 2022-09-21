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Происшествия21 сентября 2022 7:03

В Центральном округе Омска снова горели автомобили

С подожженной иномарки огонь перекинулся на соседние машины
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: МЧС России по Омской области.

Фото: МЧС России по Омской области.

Минувшей ночью в Центральном округе Омска загорелись несколько автомобилей. В МЧС региона сообщают, что огонь с подожженного Chevrolet перекинулся на иномарки, стоявшие рядом, и уничтожил их тоже. В числе припаркованных и пострадавших оказались Нyundai Elantra и Geely Tugella.

- Из-за пожара у Chevrolet Tahoe сгорели навесное оборудование моторного отсека, внутренняя обшивка салона, передний бампер и лакокрасочное покрытие. У Hyundai повреждены лакокрасочное покрытие капота, правая передняя и задняя двери, задний бампер, заднее крыло и крыша. Такой же ущерб был причинен и Geely, - рассказали в пресс-службе спасателей.

Ночью на место происшествия выезжали 10 спасателей и 2 пожарных автомобиля. Вскоре специалисты установят причину возгорания. Идет подсчет материального ущерба.