В Омске дублер улицы Лукашевича на Левобережье готов 70% процентов

Готовность объекта уже 70%. Фото: пресс-служба мэрии Омска.

В Омске дорожники продолжают капитальный ремонт дублера улицы Лукашевича на участке от улицы Крупской до улицы Шаронова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Как сообщили в ведомстве, рабочие начали укладывать верхний асфальтобетонного покрытия на улице Лукашевича. Ранее они завершили устройство ливневой канализации, защиту сетей электроснабжения и газоснабжения.

На данный момент дорожники расширили улицу Лукашевича и увеличили количество полос для движения. Кроме того, расширили и улицу Шаронова с устройством переходно-скоростных полос.

Сейчас подрядчик приступил к асфальтированию парковок для автомобилей и для автобусов. Также уже рабочие уже начали обустраивать тротуары, велодорожки и газоны.

Напомним, что подрядчик начал работы на объекте 1 августа. В настоящее время его готовность составляет 70%.