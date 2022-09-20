В Омске из-за «бабьего лета» на три дня заработают прогулочные теплоходы

Расписание прогулочного теплохода. Фото: паблик «Омский Теплоход» во «ВКонтакте».

Накануне стало известно, что прогулочные теплоходы в Омске возобновляют своб работу на три дня в связи с жарким «бабьим летом». Сообщение об этом появилось в паблике «Омский Теплоход» в социальной сети «ВКонтакте».

Прогулочные рейсы будут ходить три дня на этой неделе - во вторник, четверг и пятницу . Теплоходы будут отправляться от причала с 13:00. Билеты омичи смогут приобрести только на самом судне.

Речники приготовили еще один приятный подарок жителям и гостям города - стоимость билетов снижены на 50%. Взрослый обойдется в 200 рублей, детский - 100 рублей (от 5 до 9 лет), а до пяти лет - бесплатно.

При этом в посте в паблике отмечают, что расписание плавающее. Теплоход может также отправится в рейс, если на него наберется 20 человек.

Напомним, ранее в этом же паблике появилось сообщение о том, что прогулочные теплоходы прекращают свою работу до старта следующей навигации.