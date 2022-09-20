В Омске закрыли на карантин 62 класса в школах города

На прошлой неделе были закрыты 7 классов и 12 детсадовских групп. Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне стало известно, что в Омске на карантин закрыли 62 класса в школах и 32 группы в детских садах. В это раз причиной стал отнюдь не коронавирус, а вспышка сезонная ОРВИ. Об этом сообщили в департаменте образования мэрии.

Как пояснили в ведомстве, по данным на 19 сентября в детских садах города были закрыты на карантин 32 из 2100 групп, то есть всего 1,52% от общего их количества. В школах - 62 класса из 5309 классов, то есть 1,17% ото всех.

Руководство образовательного учреждения может отправить детей по домам, если количество заболевших превышает 20% от их общего числа в группе или в классе.

Отметим, из-за роста количества случаев ОРВИ в Омске могут продолжить применение данной меры.

Напомним, ранее по информации департамента образования в Омске было закрыто на карантин 7 классов в школах и 12 детсадовских групп.