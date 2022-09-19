Омская команда КВН впервые сыграет в финале первой лиги

Фото: паблик «Омская сборная» во «ВКонтакте».
Накануне стало известно, что команда КВН «Омская сборная» по итогам четвертьфинала прошла в следующий раунд. Об этом сообщили в ее паблике во «ВКонтакте».
Однако все оказалось не так просто. В ходе голосования жюри один из его членов сообщил, что поставил 5 баллов омской команде по ошибке. Но все разрешилось быстро - омичи все-таки прошли в финал. Отметим, для «Омской сборной» это будет первая за всю историю команды игра в первой лиги.
«Омская сборная» разделила второе место с «Близкими» из Белгородской области. Победителем стала воронежская команда «Сборная ВГАУ».
Напомним, в мае этого в 1/8 первой лиги команда КВН «Омская сборная» заняла 4 место.