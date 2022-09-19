В Омске банкротится второй застройщик «Ясной Поляны»

Строительство микрорайона начинала компания «РоКаС» экс-депутата Заксобрания Хабулды Шушубаева. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Начата процедура банкротства второго застройщика микрорайона «Ясная Поляна». Об этом сообщают «Коммерческие вести».

Конкурсным управляющим процедуры стал омский специалист Виталий Литвин. Заявление о признании ЖСК «Яснополянинский» несостоятельным подала в арбитраж 31 марта публично-правовая компания «Фонд развития территорий».

Исковые требования стоимостью 500 тысяч рублей открыты до 24 ноября.