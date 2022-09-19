Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 сентября 2022 9:58

В Омске банкротится второй застройщик «Ясной Поляны»

Сумма исковых требований составила полмиллиона рублей
Виктория КОВЕРНЕВА
Строительство микрорайона начинала компания «РоКаС» экс-депутата Заксобрания Хабулды Шушубаева.

Строительство микрорайона начинала компания «РоКаС» экс-депутата Заксобрания Хабулды Шушубаева.

Фото: Олег АДАМОВИЧ

Начата процедура банкротства второго застройщика микрорайона «Ясная Поляна». Об этом сообщают «Коммерческие вести».

Конкурсным управляющим процедуры стал омский специалист Виталий Литвин. Заявление о признании ЖСК «Яснополянинский» несостоятельным подала в арбитраж 31 марта публично-правовая компания «Фонд развития территорий».

Исковые требования стоимостью 500 тысяч рублей открыты до 24 ноября.