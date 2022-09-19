Пятимесячный малыш и его мама пострадали в ДТП на трассе Омск - Русская Поляна

Фото: Госавтоинспекция Омской области

На трассе Омск – Русская Поляна произошло ДТП с участием автомобиля «Ниссан Алтима». Об этом сообщает Госавтоинспекция.

За рулем седана был 34-летний омич. Как полагают специалисты, он не справился с управлением.

- В районе 48 километра не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием, - уточили в ГИБДД по Омской области.

В аварии пострадали пятимесячный малыш и его мама. Оба доставлены в больницу.