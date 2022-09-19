В центре Омска на месте «Панорамы» открыли новый ресторан

Фото: Ольга ДЕРЯБИНА

Накануне стало известно, что на месте закрытого ресторана-бара «Панорама» в начале сентября открыли заведение новое заведение.

Ресторан «7.0.0» на месте «Панорамы» на 8 этаже бизнес-центра «На Гагарина» хотя открыли официально совсем недавно, но оно уже работает в техническом режиме еще с августа. В заведении полностью обновили интерьер и меню. Сохранили и главную фишку «Панорамы» - летнюю веранду с панорамным видом на центр Омска.

- Днем это уютный smart casual ресторан для тех, кто не спешит и наслаждается жизнью. Вечером (ориентировочно в семь ноль-ноль) - стильный бар, - рассказали о названии нового ресторана его представители.

Напомним, о закрытие «Панорамы», работавшей в бизнес-центре с 2014 года, ее владельцы намекнули еще прошлой осенью.