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Общество19 сентября 2022 6:52

Жители Омска смогут обменять монеты на купюры

Сделать это омичи смогут в рамках акции Банка России
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Обменять монеты на купюры можно в нескольких отделениях банков.

Обменять монеты на купюры можно в нескольких отделениях банков.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне стало известно о старте акции «Дни приема монет от населения», организованной омским отделением Банка России. С 19 по 23 сентября омичи смогут без комиссии обменять монеты на купюры в банках. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Идея проводимой акции - призвать омичей вернуть в оборот монеты, зачастую оседающие в их кошельках, а также копилках.

По данным ведомства на 1 июля текущего года, на территории региона в обороте находятся монеты номиналом до 10 рублей на общую сумму в 120 миллиардов рублей.

Добавим, узнать адреса банковских организаций, где омичи могут обменять монеты на бумажные купюры, можно здесь.