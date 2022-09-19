Жители Омска смогут обменять монеты на купюры

Обменять монеты на купюры можно в нескольких отделениях банков. Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне стало известно о старте акции «Дни приема монет от населения», организованной омским отделением Банка России. С 19 по 23 сентября омичи смогут без комиссии обменять монеты на купюры в банках. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Идея проводимой акции - призвать омичей вернуть в оборот монеты, зачастую оседающие в их кошельках, а также копилках.

По данным ведомства на 1 июля текущего года, на территории региона в обороте находятся монеты номиналом до 10 рублей на общую сумму в 120 миллиардов рублей.

Добавим, узнать адреса банковских организаций, где омичи могут обменять монеты на бумажные купюры, можно здесь.