Фитнес-клуб в центре Омска выставили на продажу за 120 миллионов рублей

Фото: объявление на сайте «ЦИАН».

Накануне на сайте «Циан» было опубликовано объявление о продаже фитнес-клуба «Grand Fitness Hall» торгово-офисном комплексе «Миллениум» на улице Фрунзе возле метромоста.

- Клуб раскручен и пользуется популярностью у местных жителей, главные преимущества: помещение в собственности. Общей площадью 2,3 тысяч квадратных метров, залы с хорошим рабочим оборудованием и современным ремонтом удобная локация большое количество направлений стабильно приносит прибыль, дополнительных вложений не требует Готовый бизнес под ключ, - написано в размещенном объявлении.

По информации из карточки продаваемого объекта, продать фитнес-клуб его владелец намерен за 120 миллионов рублей.

Напомним, ранее на продажу в Омске выставили трехэтажное здание дома печати за 92 миллиона рублей напротив «Каскада». Объявление тогда тоже появилось на этом же сайте.