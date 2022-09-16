Глава омского «Авангарда» Крылов высказался о неудачном начале сезона КХЛ для команды

Фото: пресс-служба ХК «Авангард».

Накануне председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал провальное начало нового сезона КХЛ для команды.

- Что происходит с «Авангардом»? Ничего не происходит: новая команда, новый тренерский штаб. Происходят притирки, ошибки, которые в каждой встрече. Мы, к сожалению, пропускаем в эти моменты шайбы. Я думаю, что все вместе мы из этой ямы выкарабкаемся и будем показывать достойный хоккей, чтобы такую большую арену заполнять зрителями, - сказал Крылов изданию «Чемпионат».

Раннее глава омских «ястребов» говорил, что тренера команды Рябыкина никто не собирается увольнять. О всей целой поддержке наставника хоккеистов он упомянул, комментируя «Чемпионату» и череду поражений.

- Дмитрию Рябыкину мы доверяем, помогаем, мы все вместе находимся в одной лодке. Думаем, как исправить ошибки, которые сейчас есть, - отметил Александр Крылов.

Напомним, накануне «Авангард» потерпел поражение в матче с казахстанским «Барысом» в Нур-Султане. Игра закончилась со счетом 5:3 в пользу соперника омичей.