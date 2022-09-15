Знаменитые фигуры с фасада омского цирка нашли в строительном мусоре

Работники цирка с найденным фигурами. Фото: пресс-служба омского цирка.

Накануне в омском цирке при подготовке к новому сезону нашли в строительном мусоре пропавших ранее фигуры тигра, факира и скоморохов. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Как рассказали в цирке, фигуры, являвшиеся некогда визитной карточкой здания и украшавшие центральный вход, были убраны со своих мест и выкинуты буквально на помойку 6 лет назад во время капитального ремонта.

Нашли пропавшие фигуры, которые были созданы 50 лет назад к открытию омского цирка, совершенно случайно были найдены при генеральной уборке перед стартом нового сезона.

- Найденные барельефы тигра, факира и скоморохов выполнены в стиле чеканки по металлу. Сейчас их отреставрировали и разместили в фойе на парадных лестницах Омского цирка, - отметили в пресс-службе цирка.

Напомним, ранее во время работ по подготовке к новому сезону был снесен металлический забор, омрачавший на протяжении 6 лет внешний вид цирка.