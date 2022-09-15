Скандинавский антициклон сохранит прохладную погоду в Омской области

По ночам столбик термометра может опускаться до -6. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прохладная погода сохранится в Омской области до конца недели. Такие данные сообщают синоптики Обь-Иртышского управления.

– Омская область находится во власти Скандинавского антициклона. Осенняя, без существенных осадков погода с перепадами температуры в течение суток, - поясняет начальник управления Наталия Криворучко.

16 сентября в регионе днем ожидается до +19, в ночные часы возможны заморозки до -6. Без осадков, местами возможен туман.

В субботу прогнозируется + 14...+ 19°C, ночью + 1...+ 6°C, при прояснении до -4. Осадков не ожидается.

В воскресенье днем потеплеет до +21. Ночью + 2...+ 7°C. Дождя в выходной день не предвещается.