В Омской области в поселке Черлак круглосуточно строят школу

Фото: пресс-служба минстроя Омской области

В поселке Черлак Омской области подрядчик ООО «Капитал-Строй» круглосуточно ведет строительство школы на 250 мест. Об этом сообщили в региональном минстрое.

Как рассказали в ведомстве, работа на объекте идет в две смены и не останавливается ни на минуту. Такие темпы обусловлены сроками - школу должны сдать уже в декабре этого года. Строительные работы начались совсем недавно - этим летом. Подрядчик получил разрешение на строительство общеобразовательного учреждения в июле.

Рабочие круглосуточно выполняют различные виды работ - монтируют кровельные панели, занимаются устройством фасада здания, а также благоустройством территории школы.

Согласно утвержденному проекту общеобразовательное учреждение рассчитано на 250 мест. В двухэтажном его здании будет 10 классных кабинетов, библиотека, столовая, актовый зал и медицинский кабинет. Кроме того, на территории школы будут спортивные площадки.

Средства на строительство общеобразовательного учреждения были выделены в рамках национального проекта «Образование».

Напомним, в поселке Горьковское Омской области также рабочие продолжают строительство целого многофункционального комплекса, состоящего из общеобразовательной школы и спорткомплекса.