В Омской области молодые аграрии получат единовременную выплату из регионального бюджета

Всего на эти цели в ближайшие три года из бюджета области выделят около 40 миллионов рублей. Фото: Алексей ФОКИН

Накануне стало известно, что в Омской области для молодых аграриев власти утвердили единовременную выплату в размере до 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.

Как рассказали в ведомстве, эту меру поддержки разработали по поручению главы региона Александра Буркова. Она должна помочь привлечь и закрепить в сельском хозяйстве молодых специалистов.

Единовременную выплату из бюджета Омской области могут получить все молодые аграрии в возрасте до 35 лет, которые работают на предприятиях региональных сельхозпроизводителей. Специалисты с высшим образованием могут претендовать на поддержку в размере до 500 тысяч рублей, а со средним профессиональным образованием - до 300 тысяч рублей.

В текущем году на эти цели выделят 2,1 миллиона рублей, а в ближайшие 3 года на выплаты молодым аграриям будет выделено около 40 миллионов рублей.

- В текущей ситуации развитый агропромышленный комплекс - залог продовольственной безопасности не только региона, но и всей страны. На днях в Правительстве России утвердили обновленную стратегию развития АПК до 2030 года. Ключевая цель программного документа - рост производства сельхозпродукции на 29,7%. Для её достижения необходимо обеспечить отрасль кадрами. Единовременная выплата - одна из мер поддержки, благодаря которой мы будем решать проблему кадрового голода на селе, - подчеркнул Александр Бурков.