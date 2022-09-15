15 омских ресторанов поборются за звание лучшего в Сибири

Лучших определят эксперты в ходе тайного голосования. Фото: Иван МАКЕЕВ

За звание лучшего в Сибири поборются15 омских ресторанов. Об очередном конкурсе объявил оргкомитет Национальной ресторанной премии Wheretoeat.

В лонг-лист ресторанов из Омска вошли: Coffee Rooms, «Осип Терлеев», «Два Цезаря» и Pinzeria by Bontempi, ANDY, Skopin, Маниллов Gourmet, «Где же Кролик», «Два Поэта», La Riviera, МЯСОROOB, BlackDoors, «Оскар», DVORIK Restaurant & Wine и «Рамен с уткой».

С пмоощью тайного голосования эксперты выберут 50 лучших в Сибири. Все они получат возможность побороться за ТОПовые заведения страны в следующем этапе.