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Общество13 сентября 2022 8:33

Минтранс Омской области предупреждает водителей о тумане на дорогах

Ухудшение видимости возможно на трассах Р-254 «Иртыш», Р-256 «Чуйский тракт» и Р-402
Виктория КОВЕРНЕВА
Фото: минтранс Омской области

Фото: минтранс Омской области

О тумане на дорогах предупреждает водителей минтранс Омской области. Ведомство подчеркивает, что ситуация усложнена на нескольких трассах.

- Нынешней осенью густой туман наблюдается значительно чаще, чем в предыдущие годы, особенно на федеральных дорогах Р-254 «Иртыш», Р-256 «Чуйский тракт» и Р-402, - пишет министерство.

На некоторых участках горят торфяники, которые также снижают видимость, поэтому автомобилистов просят быть предельно внимательными и снижать скорость.