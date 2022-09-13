Минтранс Омской области предупреждает водителей о тумане на дорогах

Фото: минтранс Омской области

О тумане на дорогах предупреждает водителей минтранс Омской области. Ведомство подчеркивает, что ситуация усложнена на нескольких трассах.

- Нынешней осенью густой туман наблюдается значительно чаще, чем в предыдущие годы, особенно на федеральных дорогах Р-254 «Иртыш», Р-256 «Чуйский тракт» и Р-402, - пишет министерство.

На некоторых участках горят торфяники, которые также снижают видимость, поэтому автомобилистов просят быть предельно внимательными и снижать скорость.