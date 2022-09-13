В двух районах на севере Омской области власти дали старт отопительному сезону

Отопительный сезон был начат по инициативе глав этих районов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне главы двух районов на севере Омской области приняли решение начать отопительный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Омской области.

- О своей готовности начать отопительный сезон с сегодняшнего дня заявили главы Нижнеомского и Тевризского районов. В первую очередь тепло придет в районные больницы и школы, - рассказал министр энергетики и ЖКК региона Владимир Шнипко.

В настоящее время регионе коммунальщики проводят мероприятия по подготовке инженерной инфраструктуры к отопительному сезону. Сейчас к запуску отопления подготовлено 1234 теплоисточника, более 2300 км теплосетей, 10000 км водопроводных сетей, а также были заменены 35 км тепловых сетей, 119 км водопроводных коммуникаций. Показатель готовности теплоэнергетического и водопроводного хозяйства Омской области превышает 96%.

Добавим, запас топлива для нужд социальной сферы уже обеспечили в полном объеме, а запас угля и мазута для предприятий жилищно-коммунального хозяйства еще продолжают формировать.