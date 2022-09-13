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Общество13 сентября 2022 6:02

В Омске Дмитрия Маевского официально назначили ректором ОмГТУ

Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: пресс-служба ОмГТУ

Фото: пресс-служба ОмГТУ

Накануне Минобрнауки назначило нового ректора Омского государственного технического университета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно приказу, который подписали в ведомстве еще на минувшей неделе, 5 сентября, кандидат экономических наук Дмитрий Маевский был официально назначен ректором омского технического вуза.

С марта 2021 года на протяжении полутора лет он занимал должность исполняющего обязанности ректора. Ранее вузом руководил Анатолий Косых.

Напомним, в Омском государственном техническом университете Дмитрий Маевский работает с 2016 года. До этого он руководил Университетом дизайна и технологий (бывш. ОГИС), который в дальнейшем был объединен с техническим университетом, что позволило «политеху» получить статус опорного вуза Омской области.