В Омске на презентации «Авангарда» вместо рэпера Мота выступит группа «Иванушки International»

Фото: минспорта Омской области

Рэп-исполнитель Мот не будет выступать на презентации ХК «Авангард» в Омске из-за болезни. Вместо него на сцене появится группа «Иванушки International».Вторым хэдлайнером грандиозного события по-прежнему остается группа «25/17». Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

- Всем известная болезнь — страшная сила, которая не щадит никого. Наш гость на завтра МОТ заболел и не сможет выступить, но передавал привет и обещал обязательно приехать на новую «G-Drive Арену», — пояснили в организации.

Напомним, презентация хоккейного клуба «Авангард» состоится в Омске на Соборной площади уже завтра, 28 августа, в 17:00. На мероприятии омичей ждет концерт, на котором выступят музыкальные группы «25/17» и «Иванушки International», а также G-Drive Road Show - в нем примут участие авто- и мотогонщики. Любителя хоккея покажут обновленную команду, тренерский штаб, а также руководство клуба и новую форму, в которой теперь будут играть хоккеисты.