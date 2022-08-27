В Омске в июне средняя зарплата выросла до 48 тысяч рублей

Вместе с зарплатами растет и инфляция в регионе Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Накануне Омскстат опубликовал новые данные о средней зарплате на территории региона.

По информации ведомства, средняя зарплата в регионе в период с января по июнь текущего года составила 44,0 тысячи рублей, а в первый месяц лета она выросла до 48,4 тысяч рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года омичи в среднем стали получать на 11% больше. Кроме того, в июне зарплаты жителей региона выросли на 7% по сравнению с маем текущего года.

Омскстат также привел размер зарплат в разных отраслях экономики. Как выяснилось, больше всего получают жители области, работающие в нефтехимической отрасли - 127,6 тысяч рублей. Меньше всего зарабатывают на производстве одежды - 15,8 тысяч рублей.

Отметим, что вместе с зарплатами растет и инфляция в регионе. Так, в июле в Омской области цены на товары и услуги выросли на 15,6%.