В Омске в очередном ДТП с участием маршрутки пострадали две девушки

Фото: пресс-служба УМВД по Омской области

Сегодня днем в Центральном округе произошла очередная авария с участие маршрутного такси.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области, предварительно установлено, что 55-летний мужчина за рулем пассажирского микроавтобуса «Форд Транзит», следовавшего по маршруту №323 (улица 3-я Железнодорожная - им. В.Бархатовой ) ехал по улице Красный Путь со стороны 7-й Северной. На перекрестке с улицей 1-й Затонской, не выдержав безопасную дистанцию, он столкнулся с автомобилем «Газель», за рулем которого находился 44-летний омич. В результате ДТП пострадали две пассажирки маршрутного такси - 31-летня и 23-летняя девушки. Их доставили в медицинское учреждение.

Напомним, это далеко не первая авария с участием маршрутки за последнюю неделю. Так, вчера, 25 августа, водитель пассажирского микроавтобуса переехал ногу мужчине на улице Семиреченской в Старом Кировске.