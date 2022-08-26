В Омске жители города все чаще встречают летучих мышей

Фото: паблик «Омск Live» во «Вконтакте»

В последнее время жители Омска стали все чаще замечать летучих мышей. Горожане делятся фотографиями рукокрылых в социальных сетях.

Один из омичей поделился своей историей о встрече с летучей мышью в паблике «Омск Live» во «Вконтакте». Животное упало ему прямо на голову, когда он шел домой в Амурском поселке.

– Шел из магазина домой в районе «Амура», а на меня упало что-то. Я думал, что упал камушек с крыши, но это была летучая мышь, будьте осторожны – их стало много! –рассказал пользователям соцсети мужчина.

В комментариях под постом с историй омича другие жители города начали иронизировать над ним. Один из горожан в шутку написал, что летучие мыши прилетели из биолаборатории, находящей в одной из стран бывшего СССР.

Добавим, специалисты рекомендуют при встрече с рукокрылым ни в коем случае её пугать, брать в руки и кормить.