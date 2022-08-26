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Общество26 августа 2022 8:48

В Омске в Нефтяниках разваливается стена детдома

Учреждение находится недалеко от злополучного дома 20-го Партсъезда, 53
Дмитрий Понуровский
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Омская прокуратура провела проверку в детском доме №4 в Советском округе, который находится на улице 19-го Партсъезда, 38А. Ее результаты оказались неутешительными - здание, в котором расположено учреждение, находится в ужасном состоянии и представляет опасность для жизни и здоровья его воспитанников и работников.

- Здание и территория детского дома не отвечают требованиям безопасности. В помещениях замечены отслойка штукатурки, следы протекания, сколы плитки и другие недостатки. Также нашлись участки с повреждениями кирпичной кладки наружных стен », — рассказали в ведомстве.

Кроме того, у сотрудников ведомства появились замечания к состоянию детской площадки, а также к пожарной безопасности детдома. Прокуроры выявили и недочеты в организации воспитательной работы, соблюдении санитарных правил.

Добавим, в результате проверки прокуратура вынесла представление об устранении всех нарушений главе минобра региона Татьяне Дерновой.