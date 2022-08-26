В Омской области пересохла река Оша

Фото: паблик «Рыбалка в Омске» во «ВКонтакте»

Позавчера, 24 августа, в паблике «Рыбалка в Омске» в социальной сети «ВКонтакте» появился пост от пользователя под ником Иван Рыбак, в котором он сообщил, что река Оша стала пересыхать.

На фотографиях в посте видно, что от прежде полноводной Оши почти ничего не осталось - лишь густые заросли. Река стала похожа неглубокую лужу.

Жители двух районов области - Крутинского и Тюкалинского района -, по территории которых протекает река, причиной ее пересыхания называют дамбу, располагающуюся ниже по течению. С этой версией и согласны прокуроры, которые в начале августа проводили проверку.

Как установили сотрудники ведомства, неустановленные лица в мае 2022 года при помощи специализированной техники возвели дамбу в 3 километрах выше по течению на северо-восток от деревни Усть-Лагатка. В результате этого произошло понижение уровня воды в реке ниже по течению, что может нанести ущерб самой реке, животному и растительному миру, расположенному в районе данной реки.

Еще одна версия пересыхания реки - создание благоприятных условий для промышленного рыболовства в озере Ачикуль.

Как сообщили в региональном минприроды, при обследовании акватории реки Оша сотрудники ведомства обнаружили еще одну нелегальную дамбу, которая перегораживала русло реки. По итогам рабочего совещания в ведомстве решили снести земляные насыпи в русле реки Оша на входе и выходе из озера Ачикуль.

Добавим, неизвестно поможет ли реке снос двух дамб.